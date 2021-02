PietCast #27: "1979 wordt het niet, toch Piet?"

Volgende week ijs! Maar met al die sneeuw en windt wordt het misschien wel bubbelijs. Piet Paulusma legt uit dat het een uitzonderlijke en bijzondere situatie is en in deze podcast gaat het over alle aspecten van die komende winterweek. Luister weer naar een klein kwartier lagedruk weerpraat op internet in de PietCast. Met natuurlijk onze weerman Piet Paulusma en presentator Wim Brons.