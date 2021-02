MCL over wachttijden operaties: "We zitten in het oog van de storm."

In vergelijking met de eerste golf, is er nu wel structuur in het ziekenhuis. Brouwer vergelijkt het met een spelletje dat er gespeeld moet worden, die ze nu meer onder de knie hebben dan hiervoor.

Draaien aan de knoppen

Dagelijks wordt er overlegd over de capaciteit, de wachtlijst en over welke operaties gedaan kunnen worden. Brouwer: "De verdeelsleutel is duidelijker. Het is continu draaien aan de knoppen. We maken de planning op basis van de wachtlijst, die regelmatig wordt opgeschoond. Dan kijken we bijvoorbeeld naar hoeveel tijd we nodig hebben om iemand te opereren, hoeveel personeel er beschikbaar is en hoeveel dagen die persoon daarna nog in het ziekenhuis moet liggen."

Zo probeert het ziekenhuis elk beschikbare gaatje op te vullen en zodat de wachtlijst zoveel mogelijk weggewerkt wordt.