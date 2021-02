Tien jaar celstraf geëist tegen verdachte dodelijke steekpartij Oosterwolde

De man ging op 4 april bij zijn ex in Oosterwolde langs om de kinderen te brengen. Zij waren al een tijd uit elkaar. De nieuwe vriend van de vrouw, een 44 jarige man uit Bovensmilde, was bij haar thuis toen de verdachte binnenkwam.

Er ontstond een worsteling tussen beide mannen, waarbij de verdachte een groot mes uit de keuken nam. Volgens de verdachte handelde hij uit noodweer, zo verklaarde hij voor de rechtbank in Leeuwarden. Hij zei dat hij geen steekbewegingen had gemaakt. De verdachte zou tegen het mes aangelopen zijn.

Het OM gelooft zijn verklaring niet. Het slachtoffer had vijf diepe steekwonden. Een daarvan was in het hart. Die werd hem fataal. Het slachtoffer reed na de vechtpartij weg in zijn auto. Bij een tankstation zakte hij in elkaar en overleed.

Volgens het OM is er onvoldoende bewijs voor moord met voorbedachten rade. De verdachte had het mes niet zelf meegebracht naar het huis. De verdachte zou ook zijn ex mishandeld hebben na de vechtpartij.