Coronasterfte onder bewoners Berchhiem in Burgum zorgt voor leegte en verdriet

In vergelijking met maandag zijn er tien bewoners met een besmetting bijgekomen. Van de vierhonderd personeelsleden die getest zijn, is bij acht een coronabesmetting vastgesteld. Dat lijkt misschien niet veel maar het aantal valt altijd tegen, zegt Nuijens. "Elke coronabesmetting is er echt één te veel."

Ondertussen is begonnen met de vaccinatie van de bewoners, maar Nuijens heeft zorgen over het vaccinatiebeleid voor de medewerkers. "In Fryslân is het zo dat de helft van de medewerkers in de ouderenzorg zich op dit moment niet kan melden voor vaccinatie. Ze zijn nog niet aan de beurt. En vaccineren, vaccineren, vaccineren, dat is echt de oplossing voor het terugdringen van dit hele klotevirus."