Omrop TIP: Na de legendarische strafschoppen van de voetballers, is het nu aan de korfballers

Vanaf zaterdag 6 februari strijden de Friese 'ploegen' uit de 3e A en B competitie om de bokaal. De opdracht is er één die elke speler aardig onder de knie heeft: De bal door de mand gooien op een afstand van zo'n 6 meter. Natuurlijk is onze korf op de juiste hoogte afgesteld. Nu kan niet het hele team in actie komen, dus zal de topscorer of de meest technische speler van het team hun ploeg vertegenwoordigen. En Na de mannen bij het penaltyschieten is het nu tijd voor de vrouwen. Zij zullen deze competitie aangaan.