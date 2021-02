Piet Paulusma: Extreem winterweer op komst, mogelijk veel sneeuw

Zaterdag is een overgangsdag. Het regent eerst en de temperaturen blijven met +1 of +2 graden net boven nul. De wind komt uit het noordoosten en is in het Waddengebied hard, in de rest van de provincie matig tot krachtig.

Zaterdagavond mogelijk gladheid

Dan gaat het in de avond en nacht beginnen met de kou en de sneeuw. In de overgang van regen naar sneeuw is er grote kans op gladheid. Het vriest licht (-3 of -4 graden). De wind zit in de oostelijke tot noordoostelijke hoek en is matig tot krachtig.