Jan de Groot slaapt door pijn sinds september in zijn stoel

De tranen springen hem in de ogen. Hoe lang hij dit nog volhoudt, durft De Groot niet te zeggen. "Het doet me pijn, zo'n pijn. Mijn haar staat rechtovereind, zo boos ben ik." Het enige wat helpt, is die operatie. Hij wil zo graag moed houden.

Hij weet dat er met hem nog veel meer zijn die veel pijn hebben, terwijl ze wachten op een nieuwe heup of knie. Met wanhoop in zijn stem roept hij: "Doe er wat aan, doe er wat aan!" Als het interview over is, hijst hij zichzelf omhoog aan de tafel en probeert hij weer een andere houding te vinden.