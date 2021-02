Afsluitdijk in beide richtingen dicht voor reparatie vorstschade

Volgens Rijkswaterstaat kan het werk niet langer wachten. Er wordt de komende tijd meer vorst verwacht. Dat zou opnieuw voor problemen kunnen zorgen, zegt Rijkswaterstaat, maar als de schade nu niet wordt opgelost, kan de verkeersveiligheid in gevaar komen.

"We zijn net op tijd. Nu kunnen we het asfalt herstellen voordat de vorst er weer aan komt. Een deel van de weg is helemaal niet goed meer", zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. "Met vorst gaat het snel kapot."

Door de schade moeten sommige delen van het asfalt in beide richtingen worden vervangen. De afsluiting wordt aangegrepen om andere werkzaamheden aan de weg ook uit te voeren.

Het verkeer wordt omgeleid via de A6 en de Houtribdijk. Mensen moeten volgens Rijkswaterstaat rekening houden met een flink langere reistijd. De Afsluitdijk blijft toegankelijk voor hulpverleningsdiensten en openbaar vervoer.