GGD: thuiswonende 80-plussers kunnen dag eerder vaccin halen

Tachtigplussers kunnen vrijdag al in het WTC Expo in Leeuwarden terecht voor een coronavaccin. Dat meldt GGD Fryslân. Het RIVM zou in eerste instantie vrijdag pas de eerste vaccinuitnodigingen voor deze doelgroep de deur uit doen, maar omdat er ruimte overblijft kan de jongere doelgroep eerder een prik halen.