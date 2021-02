Advocaat van verdachte moordzaak Mûnein wil reconstructie

De 27-jarige man wordt ervan verdacht dat hij op 6 juni vorig jaar in een woning aan de Mounewei in Mûnein een 44-jarige inwoner van Almere doodstak en een 38-jarige man uit Mûnein ernstig verwondde. De man uit Almere was op bezoek bij een vriend, het tweede slachtoffer.

De man uit Mûnein liep 36 snij- en steekwonden op in zijn hoofd, nek, hals, rug, armen en benen. De man kon ontsnappen, zijn vriendin was uit het raam gesprongen. Het dodelijke slachtoffer had 65 snij- en steekwonden.

Noodweer

Om duidelijker te krijgen wat er precies is gebeurd, moet er volgens de advocaat van de verdachte een reconstructie of visualisering komen. De verdachte zou bijvoorbeeld op de plaats delict verhoord kunnen worden. De raadsman is van plan om noodweer te bepleiten voor zijn cliënt.

Het Openbaar Ministerie had als zittingsdatum 8 april in de planning, maar die datum wordt hoogstwaarschijnlijk niet gehaald, vooral niet als er nog een reconstructie moet komen.

Een psychologisch rapport zou pas twee dagen voor de zitting afgerond kunnen zijn en dat is te kort dag voor de inhoudelijke behandeling, vond ook de officier van justitie. De zaak wordt voor onbepaalde tijd aangehouden.

Gevangene met pen in hoofd gestoken

Eind augustus heeft de verdachte in de gevangenis in Zwolle een andere gedetineerde met een afgeslepen pen in het hoofd gestoken. Dat incident zal als extra feit - poging doodslag - op de dagvaarding komen te staan. De verdachte werd na het steekincident overgebracht naar de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught.