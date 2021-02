Oudemirdum betrekt inwoners bij ontwerp voor eigen dorpsvlag

Als de vlag er eenmaal is, kan die worden gebruikt bij bijvoorbeeld de geboorte van een baby in het dorp of als iemand is geslaagd voor zijn diploma. "Dat zijn echt van die dorpsmomenten, waarbij een buurt of straat de vlag uithangt en kan laten zien dat ze meeleven."

Subsidie

De plannen voor de vlag worden gefinancierd door de provincie. "Die kwam aan het begin van de coronacrisis met kleine subsidies voor initiatieven rondom eenzaamheid en gemeenschap", legt Landsheer uit. "Wij dachten: als we er nu een wedstrijd van maken, zorgt dat voor verbinding. Dat heeft goed uitgepakt. En als de corona straks voorbij is, kunnen we die vlag uithangen."