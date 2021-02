Corona-uitbraak op oncologische afdeling MCL: "Afdeling waar je het niet wil hebben"

"Het MCL neemt maatregelen om de oncologische zorg zo goed mogelijk doorgang te kunnen laten vinden. De opnamestop duurt zeker tot 8 februari", aldus het ziekenhuis. Het MCL doet onderzoek naar hoe de besmettingshaard is ontstaan. "Daar hebben we nu nog geen duidelijk beeld van", zegt het ziekenhuis. Om daar achter te komen wordt er een uitgebreid bron- en contactonderzoek gedaan.

Volledig geïsoleerd

Om zoveel mogelijk zorg door te kunnen laten gaan is de oncologische dagbehandeling nu volledig geïsoleerd van de verpleegafdeling. Op die manier kunnen patiënten voor chemokuren veilig in het ziekenhuis terecht. Positief geteste medewerkers en medewerkers met mogelijke coronaklachten zijn thuis in quarantaine.

Sneltest

Alle medewerkers die op de afdeling werken krijgen voordat hun dienst begint een sneltest om er zeker van te zijn dat zij geen risico vormen voor eventuele verdere besmettingen. "Op de oncologische verpleegafdeling wordt nu met dezelfde isolatiemaatregelen gewerkt als op de corona-afdeling, met volledige persoonlijke beschermingsmiddelen", aldus het MCL.