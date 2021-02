Burgemeester Fred Veenstra biedt excuses aan na dreigement om op te stappen

De VVD voelde zich gechanteerd door de burgemeester zijn dreigement. De fractie had woensdagavond een zogenaamde interpellatiedebat aangevraagd, waarmee ze het college of de burgemeester kunnen bevragen over een onderwerp dat niet op de agenda staat.

De andere raadspartijen steunden het debat, maar hadden wel veel kritiek op de aanpak van de VVD. Volgens hen hadden de burgemeester en de VVD met elkaar in gesprek moeten gaan, in plaats van de volledige raad erbij te betrekken. "Wij vonden dat wij hier met z'n allen over moesten praten in het openbaar", legt VVD-fractievoorzitter Ivo de Wolff uit.

Motie niet geschrapt

"Ik was heel kwaad. Ik had tot tien moeten tellen. Het spijt me." Burgemeester Fred Veenstra heeft inmiddels zijn excuses aangeboden voor zijn emotionele reactie. "Dat is voor ons genoeg. We hebben het besproken en daarmee kunnen wij er met z'n allen een streep onder zetten", zegt De Wolff.

De VVD schrapt de motie niet. "Wij kunnen nu met z'n allen om tafel over hoe wij de motie opnieuw in de raad kunnen brengen. We moeten nu kijken hoe we daar allemaal blij van worden en dat het college de eerdere problemen kan oplossen."

Wanneer de motie wordt ingediend, is nog niet duidelijk. Volgens De Wolff moet er eerst nog over de inhoud worden gesproken. "Als die klaar is, komt de motie weer opnieuw in de gemeenteraad."