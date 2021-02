Enorme wachtlijst MCL: duizenden mensen wachten op operatie

Als het gaat om heupoperaties duurt het in de tweede golf bij alle ziekenhuizen langer voordat je geholpen kan worden. In het MCL gaat het dan om 101 dagen, een toename van een dikke week sinds oktober. Maar in Tjongerschans en Nij Smellinghe moeten mensen meer dan een half keer zo lang wachten dan voor de tweede golf. In Nij Smellinghe wachten mensen nu 84 dagen in plaats van 56 en in Tjongerschans nu 84 dagen in plaats van 49 dagen. In het Antoniusziekenhuis is de wachttijd niet opgelopen, maar de wachttijd is wel het hoogst in heel Fryslân, met 126 dagen (18 weken).