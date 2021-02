FNP roept gemeenten op tot solidariteit in verzet tegen 'oneerlijke verdeling' gemeentefonds

In een aantal gemeenten hebben FNP-fracties al een motie opgesteld of ze zijn daarmee bezig. Dat doet de FNP in samenwerking met verschillende andere partijen. "We moeten nu met elkaar op de barricade komen voor een eerlijke verdeling van het gemeentefonds", legt Sybren Posthumus van de FNP-statenfractie uit. "Wij worden heel zwaar getroffen door deze nieuwe verdeling. Dat kan niet waar zijn en dat moet veranderen."

"Fryslân gaat er 12,5 miljoen op achteruit"

Posthumus: "Een groot aantal gemeenten dat al een zwakke sociaaleconomische structuur had, gaat er nu nog verder op achteruit." Het gaat naast Achtkarspelen ook om de gemeente Leeuwarden. "Die gaat er bijna vijf miljoen op achteruit. En Smallingerland drie miljoen. In totaal gaat Fryslân er 12,5 miljoen op achteruit. Daar moet iets aan worden gedaan."

Minister Ollongren heeft toegegeven dat voornamelijk Fryslân en Groningen de dupe zijn van deze nieuwe verdeling van het geld. Ze geeft daar echter geen duidelijke verklaring voor, volgens Posthumus. "Je moet echt de stukken goed doornemen om erachter te komen, maar het heeft vooral te maken met nóg minder geld voor sociale zaken, zoals jeugdzorg of huishoudelijke hulp", verklaart Posthumus.

Solidariteit

Sommige gemeenten gaan er juist op vooruit: Weststellingwerf, De Fryske Marren, Harlingen, de Waddeneilanden en Súdwest-Fryslân krijgen er wat geld bij per inwoner. De FNP roept alle gemeenten daarom op om solidair te zijn met elkaar. "Voornamelijk vanwege die grote financiële problemen die er nu al zijn, roepen we hen op om hun solidariteit uit te spreken naar gemeenten die nu nóg meer worden gekort door het Rijk."

Hetzelfde probleem speelt ook in Groningen. De FNP heeft nog geen contact gehad met (zuster-)partijen in die provincie om ook een tegengeluid te laten horen. "Ook die zouden wij kunnen benaderen om ook in Groningen in opstand te komen tegen deze onrechtvaardige verdeling van het geld."