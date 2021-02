Statiegeld op blik helpt het milieu, maar "het is weer een investering."

Vanaf 31 december 2022 komt er 15 eurocent bovenop de prijs van blikjes, met als doel dat er minder op straat weggegooid wordt. Het gaat om alle soorten blikjes, van bier tot frisdrank.

"Waar gaat het blik anders heen?"

Dat de invoering van statiegeld een goede zaak is, betwijfelt ook Bijlsma niet. "Het idee is supergoed, want waar gaat het blik anders heen? Als je het kan recyclen, moet je dat doen", zegt Bijlsma. Ze zet wel een kanttekening bij het hele verhaal. "Je ziet het bij de bierflesjes al. Er zijn flesjes met en zonder statiegeld, maar je ziet het verschil niet. Doe dan alles of niets."

Bij de invoering van een minimale prijs voor plastic zakjes, zag Bijlsma de effecten ook al. "Sinds dat betaalt wordt, verkopen we minder. We gebruiken bijna geen plastic tassen meer."

Investering

Het heeft - vooral voor de kleinere supermarkten - echter ook grote nadelen, zegt Bijlsma. "Qua logistiek, waar moeten we dat allemaal laten? De ruimte bij ons is minimaal om daar een groot obstakel neer te zetten om dat blik weg te krijgen." Op welke manier het blik verwerkt zal worden, is nog niet duidelijk.

Ook de financiële kant van het verhaal zorgt voor zorgen. "Het is weer een investering die er tegenover staat, dat moet weer uit eigen zak komen. En al het plastic dat we afvoeren, moeten we al voor betalen. Dus het kost wel veel."