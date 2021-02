Geldboete voor MVV-supporter na discrimineren Cambuurspeler Issa Kallon

Het Openbaar Ministerie besloot de man na een strafrechtelijk onderzoek de boete op te leggen voor "discriminerende en beledigende uitlatingen". De Limburger riep racistische teksten. Hij heeft inmiddels excuses aangeboden. De aanklager betaald voetbal liet eerder al weten MVV niet te vervolgen.

Trainer Henk de Jong van Cambuur liet toen na afloop weten dat hij de racistische opmerkingen van de MVV-fans afkeurt. "Ik heb het er met Issa over gehad. In de rust hebben we even gezeten, want dit raakt zo'n jongen. Maar het signaal van de groep was dat we door wilden spelen."