Zorgen over geluidsoverlast F-35; Statenleden komen in actie

Statenleden van FNP, PvdA en GroenLinks stellen vragen aan het provinciebestuur. "Onze zorgen zijn best groot", zegt Elsa van der Hoek, Statenlid voor GroenLinks. "De F-35 maakt meer geluid dan de F-16. We willen dat de provincie een zienswijze indient voor de luchtruimherziening. We kijken ook wat we wat kunnen met andere gemeente en andere provincies. We moeten aan de bel trekken en in Den Haag om aandacht vragen."

Het luchtruim is niet van de provincie "maar de leefomstandigheden van Fryslân is wel een taak van de provincie, en daarom komen we op voor de burgers en hun omgeving."

Er is wel haast bij, de zienswijze kan tot 25 februari ingediend worden. "Dus het wordt wel tijd om iets te gaan doen. Er komen nog meer F-35's bij. Wat we kunnen doen is goede afspraken maken en kijken waarom er zoveel meer lawaai is en zorgen dat er minder overlast is en kijken hoe je het leefbaar houdt."