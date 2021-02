Geen perspectief voor discotheek na verlenging lockdown: "Doodvonnis voor nachtleven"

De woorden van Hoogenkamp worden door meerdere discotheken in de provincie onderstreept. Bij TDF in Berltsum zouden ze anders dit jaar in een overname zitten. "Maar je snapt dat een overname even opgeschoven is", zegt Hylco Reitsma. Hij wil in de toekomst het bedrijf overnemen. "Dus dit is een dubbele klap. Maar het ergste vind ik nog hoe de overheid met ons omgaat. We hebben veel initiatieven en mooie ideeën en dan luisteren ze daar niet eens naar. Ze schuiven ons gewoon aan de kant."