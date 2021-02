Statiegeld op blik is mogelijke strop voor Elly Leijstra uit Brantgum

Dubbel gevoel

Ze heeft een dubbel gevoel over het plan. "Aan de ene kant vind ik het plan mooi, omdat er minder afval op straat en in het milieu komt, maar voor mij is het misschien wel een strop en krijg ik geen blikje meer. Of mensen moeten me wel willen steunen. Ik ben benieuwd hoe het komt."

Als ze gaat fietsen of wandelen, komt ze altijd wel met een zakje blikjes terug naar huis. "Het is wel erger geweest. Door corona is er minder jeugd op de fiets naar school, dat scheelt al een heel eind."