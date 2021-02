Tweede Kamer wil sociale werkvoorzieningen weer optuigen

Na vijf jaar lijkt de Haagse politiek tot inkeer te komen. "De wonderen zijn de wereld nog niet uit," zegt Alex Bonnema directeur van Caparis over de wens van de Tweede Kamer. Hij is verheugd dat ze terugkomen op de eerdere ideeën.

Liever een medewerker zonder beperking

Hij ziet weer een grotere rol voor de sociale werkbedrijven. Volgens Bonnema zijn vooral de jongere mensen die de afgelopen jaren niet konden instromen bij bedrijven als Caparis, Empatec en NEF de dupe van het besluit in 2015 geworden. Bijvoorbeeld jonge mensen in de leeftijdsgroep 17-28 jaar die van praktijkscholen komen en niet terecht kunnen in het gewone bedrijfsleven. Bedrijven kiezen liever voor een medewerker die een paar euro duurder is, maar die geen beperking heeft. Dus deze jonge mensen vallen nu dus tussen wal en schip.

Bonnema weet niet precies waar ze zijn gebleven. "Ik denk dat een deel gewoon thuis zit. Die mensen moet je met professionele begeleiding naar een plek proberen te krijgen waar ze jarenlang tot hun recht komen."

Gemeenten hebben geen geld

De eigenaren van de sociale werkvoorzieningen zijn de gemeenten. Die hebben meestal weinig geld. Dat kan een probleem worden bij de nieuwe plannen. Er is door het Rijk met de overheveling van deze voorzieningen ook nog eens bezuinigd op de bijdragen. Volgens Bonnema is het mooi dat ze in woorden in Den Haag nu weer kiezen voor een grotere rol voor sociale werkbedrijven, maar zullen ze ook met geld over de brug moeten komen.

Bonnema zegt dat de 3 SW-bedrijven al veel meer proberen samen te werken om het werk voor mensen met een beperking beter te organiseren. Hij denkt dat de drie Friese bedrijven ook samen moeten zoeken naar een antwoord aan Den Haag hoe zij de toekomst van de sociale werkbedrijven zien.