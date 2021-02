Ameland viert in 2022 de bevrijding met speciaal 75+2 feest

Op Ameland wordt dit jaar geen bevrijdingsfeest gevierd. De kans dat het feest niet door kan gaan, is te groot zegt de werkgroep Bevrijdingsfeest Ameland. Het was de bedoeling om aan te sluiten bij het provinciale bevrijdingsfeest, dat dit jaar in Fryslân georganiseerd wordt onder de kapstok 75+1. Ameland zet nu in op een 75+2 feest in 2022.