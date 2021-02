Bestuurder onderwijsvakbond: Quarantainemaatregel is niet te handhaven"

Bij een besmetting in het basisonderwijs moet de hele klas, inclusief docent, vijf dagen in quarantaine. De leerlingen mogen dan niet naar school komen en ze mogen thuis de deur niet uit. Na vijf dagen kunnen ze getest worden en bij een negatieve uitslag mogen ze weer naar school. Willen ouders die test niet, dan komen er nog vijf dagen quarantaine bij.

'Kabinet in verkiezingskramp'

Het roept veel vragen op bij vaders en moeders, bevestigt Bohlken. Moet bijvoorbeeld het hele gezin in quarantaine, als er een besmetting is in de klas van je kind? "Ik heb begrepen dat dat niet hoeft. Maar dat maakt het er niet gemakkelijker op. Je moet je zoon of dochter vijf dagen binnen houden, terwijl jij en de andere gezinsleden wel naar buiten mogen. Niet te doen." De bestuurder zegt dat het 'in een verkiezingskramp geschoten is. Ze hebben dit bovendien bedacht om de leraren tevreden en gerust te stellen'.

GGD Fryslân laat in een reactie weten dat het 'vanuit medisch oogpunt niet altijd nodig is een klas bij een besmetting naar huis te sturen, maar de regering heeft het zo besloten'. Dat de GDD met dit standpunt afwijkt van het kabinetsbeleid is niet nieuw. Ook toen het kabinet besloot de scholen te sluiten, vond de GGD dat niet nodig. Uit cijfers van de gezondheidsdienst blijkt dat er tot nu toe dit jaar 50 besmettingen waren bij kinderen in de basisschoolleeftijd. Dat is ongeveer 4 procent van alle besmettingen in Fryslân.