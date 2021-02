COA wil tijdelijk azc in Sneek vervangen door permanente opvang

In 2016 is al besloten dat het azc in Sneek tot 2026 kan blijven. Er wordt nu gesproken over een permanent stenen centrum. Snits is uitgekozen omdat het daar goed gaat, zegt COA-regiomanager Corina Deekens. Er zijn veel mogelijkheden en voorzieningen die inburgering gemakkelijker maken. De gemeente Súdwest-Fryslân moet nog wel met de plannen voor een permanent azc in Sneek instemmen.

Balk blijft tijdelijk

Het COA bekijkt om de zoveel tijd hoeveel asielzoekers er het land binnen komen en stemt de plannen af op de instroom. Zo is de gemeente De Fryske Marren gevraagd of het tijdelijke azc in Balk twee jaar langer open mag blijven. Dat zou in september sluiten. De opvangorganisatie vindt het niet nodig dat in Balk een permanent azc komt. Daar volstaat een verlenging van het tijdelijke azc met twee jaar. Of dat ook doorgaat, is nog niet besloten.