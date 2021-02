COA: Sneek geschikt voor permanent azc, goede inburgeringsmogelijkheden

Draagvlak in de buurt

"We gaan eerst een haalbaarheidsonderzoek doen", zegt Mark de Man, wethouder in de gemeente Súdwest-Fryslân. "Pas in 2022 of 2023 komt er duidelijkheid, we kijken eerst naar de voors en tegens, of er draagvlak is in de wijk."

De buurt is tot nu toe wel positief over het azc. "De deuren zijn open en er is goed contact met de wijk. Er is een klankbordgroep, dat is voor ons een belangrijke gesprekspartner."

"Er is nog niks besloten, de eerste stap is om de gemeenteraad te vragen om een principe-uitspraak, zijn we bereid die vraag onder ogen te zien. Als college willen we graag een uitspraak van de gemeenteraad omdat die gaat over de planologische inpassing. Is het zinvol om de haalbaarheid te onderzoeken. Bij dat onderzoek betrekken we de mensen, ondernemers en instellingen. Het kan ook zijn dat het geen optie is. We hebben een open vizier en willen eerst de feiten op tafel hebben, daarna gaan we met de buurt aan de slag."