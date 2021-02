Eerste prik bewoners KwadrantGroep is voor mevrouw Millenaar

We hebben er in Fryslân weer een eerste prik bij. Woensdagochtend werd de eerste vaccinatie gezet bij een bewoner van verzorginshuis Parkhoven. Dat huis is onderdeel van de KwadrantGroep, die zwaar getroffen is door uitbraken in Berchhien in Burgum en 't Suyderhuys in Surhuisterveen. De prik ging naar de 79-jarige mevrouw Millenaar. "Het is maar een prikje, ik heb wel voor hetere vuren gestaan", was haar eerste reactie.