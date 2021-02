Mentale gezondheid op dieptepunt: "Mensen voelden zich nog nooit zo eenzaam, vermoeid of somber"

Voor het onderzoek hebben zo'n 30.000 mensen sinds maart 2020 negentien keer een vragenlijst ingevuld over hun fysieke en mentale gezondheid. De impact van de coronamaatregels is in alle lagen van de maatschappij zichtbaar. Van alle bevolkingsgroepen is de geestelijke gezondheid nu slechter dan in het begin van de crisis. Meer mensen voelen zich eenzaam of somber.

Mentale gezondheid is verzamelbegrip voor tal van gevoelens. "Denk aan moedeloosheid, angst, vermoeidheid en depressieve klachten. Wat we primair observeren is dat mensen zich nog nooit zo eenzaam, vermoeid of somber hebben gevoeld sinds het begin van de coronacrisis. Sinds maart vorig jaar hebben we dat al 19 keer gevraagd aan een hele grote groep deelnemers", zegt Lude Franke, hoogleraar genetica aan het UMCG.

Jong volwassenen geven leven het cijfer 6

"Ongetwijfeld zijn er mensen die zich afvragen of zij de enigen zijn die vermoeid of somber zijn. Ons onderzoek laat onmiskenbaar zien dat deze gevoelens in iedere laag van de bevolking worden ervaren. Wellicht biedt het mensen enige troost dat zij niet de enigen zijn die op dit moment worstelen met de gevolgen van corona." Hij vond de uitkomst voor hemzelf ook wel troostrijk. "Ik heb 3 jonge kinderen, werk thuis en moet ook zorgen dat het huiswerk voor school wordt gedaan. Ik merk ook regelmatig dat ik moe ben. Ik vroeg me af: stel ik me aan of hebben meer mensen dat? Ik ben dus blijkbaar niet de enige die dit ervaart. Dat biedt me troost."

Jong volwassenen geven hun leven op dit moment het cijfer 6.0. Afgelopen zomer was dat nog 7.7. Volgens de onderzoekers kan dat voor een deel worden verklaard doordat ze zwaar getroffen zijn door de coronamaatregelen, bijvoorbeeld omdat ze alleen maar online onderwijs kunnen volgen en sociale interacties niet meer mogelijk zijn.

"Het lagere cijfer was wel te verwachten door alle zware maatregelen die nodig zijn. Er is nog maar weinig ruimte om elkaar te zien. We zien het laagste cijfer tot nu toe." Ook al kan de winterdip een rol spelen, de cijfers zijn wel terug te leiden naar de coronacrisis. Naast de gezondheid wil hij ook wijzen op het belang van geestelijke gezondheid. "Daar moeten we wel rekening mee houden. Ik hoop dat we ons met de vaccins wat beter gaan voelen."