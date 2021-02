Klok terug in Nijega: "Echt de tand des tijds overleefd"

De klok fan Nijega is één van de oudste van Fryslân. "Hij ziet er ook bijna zwart uit, hij heeft echt de tand des tijds overleefd. Persoonlijk denk ik wel eens hoe dat toen is geweest. En dat in al die honderden jaren de klank niet veranderd is, dat toen ook al hetzelfde geluid over het land rond Nijega klonk, dat vind ik echt prachtig."