Provincie Fryslân wil miljoenen extra investeren in weidevogelbeheer

De evaluatie van het weidevogelbeleid van de afgelopen jaren is kritisch van toon. Volgens de analyse moet het boeren veel extensiever worden, met een hogere waterstand en een natuurlijkere inrichting van het land. Om dat te bereiken wil Hoogland overleggen en samenwerken met alle partijen. Ook met de supermarkten, want de boer moet zijn brood wel verdienen. "Iedereen is nodig om de weidevogelstand in Fryslân te verbeteren."

In de herfst beleid

Provinciale Staten zal het nieuwe weidevogelbeleid naar verwachting de komende herfst vaststellen, maar op aandringen van de staten wil Hoogland al het komende broedseizoen een aantal 'pilots' uitvoeren. "Een weidevogel wil graag tussen de kruiden lopen. We zullen moeten zien of we de grotere kruidenrijke biotopen weer voor elkaar krijgen." Tegelijk is op zulke plaatsen ook 'predatiebeheer' nodig om te voorkomen dat de vos of steenmarters zich aan alle gruttokuikens tegoed doen.