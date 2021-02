Basisscholen Achtkarspelen over heropening: "Blij maar ook bezorgd"

"Maar is dat wel verstandig? Of kunnen we dat beter niet doen? We kijken ook hoe we met die quarantaineverplichtingen om moeten gaan met die klassen. Is het wel voldoende om één klas in quarantaine te zetten? En hoe doe je het met broertjes en zusjes? Hoe doe je het met spelcontacten? Het is niet reëel om te denken dat een klas heden ten dage nog een soort bubbel vormt."

Zorg om personeel

Zo blij Steenstra is voor de kinderen, zo bezorgd is hij om zijn personeel. "De situatie in Achtkarspelen is best beroerd. We hebben een aantal slechte weken achter de rug met veel besmettingen. Het lijkt ook nog niet hard terug te lopen. Dus we zijn extra bezorgd. Op dit moment hebben we zelfs nog een opvang dicht. Er waren kinderen in de opvang besmet."

Eén van de opties die op tafel ligt, is het dragen van mondkapjes door personeel en leerlingen uit groep 7 en groep 8. "Maar dat heeft ook weer nadelen, soms heb je ook kinderen met astmatische klachten. Het zijn allemaal dilemma's. Morgen ga ik met mijn collega's al die keuzes maken."