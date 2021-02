Hoge Raad handhaaft uitspraak tegen veroorzaker 'handremongeluk'

De man uit Groningen zat met Daniël Postema en twee anderen in een busje in Groningen, in november 2016. De Groninger trok op een gegeven moment aan de handrem, omdat hij dacht dat ze te ver waren doorgereden. Het busje slipte en kwam tegen de pilaren van een spoorviaduct. Postema kwam daarbij om het leven, een ander raakte zwaargewond.

Meerdere getuigen hoorden de Groninger kort na het ongeluk zeggen dat hij aan de handrem had getrokken. Voor de rechter ontkende hij dat. "Ik heb mijn handen op de handrem gelegd, niet om hem aan te trekken, maar misschien als grap. Later vond het ongeval plaats." Onderzoek wees uit dat het aantrekken van de handrem de oorzaak was van het ongeluk.

Anderhalf jaar cel

De rechter in Groningen veroordeelde de man tot een jaar cel en gaf hem een rijverbod van een jaar. De man ging in hoger beroep, het Openbaar Ministerie deed hetzelfde. Het hof in Leeuwarden verzwaarde de straf naar anderhalf jaar cel en drie jaar rijverbod. Daarna ging de Groninger in cassatie bij de Hoge Raad.

Juridisch correct oordeel

Die zegt nu dat het hof in Leeuwarden op een juridisch correcte wijze tot een oordeel is gekomen, wat betekent dat de straf blijft staan. Dat schrijft RTV Noord. De advocaat van de Groninger vond het niet terecht dat het hof de kwalificatie 'roekeloos' gebruikte, maar de Hoge Raad zegt dat terecht is geoordeeld dat het aantrekken van de handrem 'roekeloos' was.