College Noordoost-Fryslân tekent 'Waddenagenda 2050' voorlopig niet

Maandag protesteerde een groep boeren bij het stadhuis in Dokkum, omdat ze bang zijn voor de maatregelen in het plan. Dan gaat het met name om inlaten van water in het kustgebied. Dat is goed voor de natuur, maar zou slecht zijn voor de landbouwgrond.

"We willen dat er meer recht wordt gedaan aan de inwoners van onze gemeente. Het college komt op een later moment terug, om te tekenen", zei wethouder Boerema. "We gaan in gesprek met belanghebbenden in het gebied en willen in de informatievoorziening naar de burgers toe gaan verbeteren."