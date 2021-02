Ondernemers blij met verruiming, maar hoop blijft op en exit-strategie

"Het is een sprankje hoop, maar meer ook niet," zegt Walstra over de verruiming. "Het is heel fijn voor ondernemers en winkeliers. De deur kan weer open, men heeft weer contact met de klanten en kan de eigen waren onder de aandacht brengen. Maar als je het hebt over omzet, winst en resultaat, dan is het maar een klein druppeltje op een gloeiende plaat."

Exit-strategy

Ieder stapje is er een, maar Walstra ziet met name het liefst een beter plan voor de lange termijn."Wij hopen dat het kabinet de komende weken werkt aan een exit-strategie. Met een datum, een volgorde dan opening en met randvoorwaarden, waarmee we de economie toch weer open kunnen zetten." Tot die tijd is ze nog steeds bang dat er ondernemers omvallen. "Er zijn genoeg signalen dat er dit voorjaar faillissementen en grote klappen zullen vallen."