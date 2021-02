COA en gemeente willen haalbaarheid permanente azc-gebouwen Sneek onderzoeken

Het COA ziet kansen om voor langere tijd te blijven en daar wil de organisatie graag over praten met de gemeente. Het gaat met name om zogenaamde 'kansrijke asielzoekers'. Dat zijn mensen die in Nederland mogen blijven en die starten met het inburgeren en het vinden van een nieuwe woonplaats.

Volgens de gemeente is het nog te vroeg om te zeggen of het plan van het COA doorgaat. Beide partijen willen daarom onderzoek doen naar de haalbaarheid. Omwoners hebben daarom een brief gekregen, want de gemeente wil graag weten hoe de wijk erover denkt. Ook raadsleden wordt om meewerking gevraagd, daar beslissen zij op 4 maart over.