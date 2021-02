Grootste zorg kabinet blijft Britse virusvariant: "Derde golf onvermijdelijk"

"We worstelen met grote dilemma's", zei premier Rutte. "De besmettingscijfers dalen, ook het aantal mensen dat in de ziekenhuizen ligt daalt langzaam. Maar tegelijkertijd wijzen alle doorrekeningen erop dat er een derde golf is die onvermijdelijk op ons af lijkt te komen. Met als belangrijkste oorzaak de Britse variant van het coronavirus." De lockdown duurt daaorm langer, tot 2 maart. Op 23 februari volgt een nieuwe persconferentie.

Risico's op scholen

De scholen en kinderopvangen kunnen na 8 februari wel weer open. "We zien over het algemeen dat besmettingen bij leraren en pedagogisch medewerkers vooral bij andere volwassenen vandaan komen," zei Rutte. Daarom is een openstelling wel verantwoord, vindt hij. Wel moet er wanneer iemand positief getest wordt op het virus, de hele groep in quarantaine. En na vijf dagen moet iedereen zich laten testen. "Dat is ingrijpend," zegt Rutte. "Maar zo'n slot op de deur is echt nodig." De buitenschoolse opvang en middelbare scholen blijven voorlopig wel dicht. "Daar zijn de risico's simpelweg te groot. Wel blijven de opvangen open voor noodopvang."

De maatregel voor de detailhandel om de zogenaamde niet-essentiële winkels te sluiten is ingrijpend geweest, zegt Rutte. "Dat is een ongelooflijk hard gelag voor alle winkeliers, klein en groot."

Vaccinatie-achterstand inhalen

Het kabinet heeft de 'routekaart' ook bijgewerkt. Die moet laten zien wanneer sommige maatregelen moeten gelde. "Deze routekaart biedt houvast", zegt minister De Jonge", maar dit is niet de laatste versie."

De Jonge denkt ook dat Nederland de achterstand bij het vaccineren snel kan inhalen, maar hij waarschuwt ook voor nieuwe afvallers bij de leveringen. "De eerste maanden krijgen we fors minder dan we hadden gedacht. Ook in de komende maanden moeten we ons erop instellen dat er tegenvallende leveringen kunnen zijn. Maar het ziet er nu naar dat er in het tweede kwartaal heel veel meer vaccins geleverd gaan worden. Dan hopen we het grootste deel van de mensen die kwetsbaar zijn beschermd te hebben, ergens in dat tweede kwartaal."