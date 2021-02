Middelbaar onderwijs dicht tot 1 maart, besluit over avondklok valt later

Later deze week duidelijkheid over avondklok

De avondklok loopt in principe op 10 februari af, heeft het kabinet eerder al gezegd. Het is nog niet duidelijk of dat zo blijft of of de avondklok langer van kracht blijft. "Wat we zien, is dat het na 21.00 uur stil is op straat. We vragen het OMT om ons opnieuw te adviseren over het gehele pakket aan maatregelen. Dat advies verwachten we eind deze week." Dan moet ook meer duidelijkheid gegeven worden over de avondklok.