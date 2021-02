Binnenstadmanager Leeuwarden hoopt op perspectief voor ondernemers

Zoals het nu lijkt wordt de lockdown verlengd tot begin maart, maar voor sommige winkels komt er nu een kleine verruimen. Ook niet-noodzakelijke winkels mogen open voor klanten, maar wel alleen om bestellingen af te halen. "Het is een kleine stap in de goede richting, maar voor veel is het niet genoeg", zegt de Leeuwarder binnenstadmanager Hayo Galama. Hij mist met name het perpectief voor ondernemers.