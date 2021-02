Groep onderwijzers zet petitie online: open scholen pas na vaccinatie

Een van de mensen die heeft getekend, is juf Koosje Zeeders uit Akkrum. Zij geeft al 40 jaar les aan de basisschool. "Ik heb deze petitie ondertekend omdat ik het er heel erg mee eens ben: zonder vaccinatie niet voor de klas. We zijn zeven weken in lockdown geweest, we krijgen de Britse variant over ons heen en het is nog niet duidelijk of kinderen die variant nu wel of niet doorgeven. We moeten nu weer met elkaar in een klas zitten, terwijl we eerder geen contact mochten hebben."

Zeeders snapt ook wel dat kinderen en ouders de scholen weer open willenhebben. "Maar wat gebeurt er als we straks weer draaien, het virus laait op en we moeten weer dicht? Daarom zou ik ervoor kiezen om eerst alle leerkrachten te vaccineren en daarna de scholen weer te openen."

Lastige keuze

Veel mensen hebben de petitie anoniem getekend, maar Zeeders niet. "Ik ben het er volledig mee eens, dus ik zet m'n naam er onder. Het is jammer dat mensen er anoniem op reageren, maar het is ook aan hen."

Zeeders geeft aan dat het voor zichzelf ook nog niet duidelijk is wat ze straks wil. En het zal nog wel even duren voordat iedereen een vaccin heeft. "Het is een dilemma. Ga je wel of ga je niet voor de klas staan? Dat zullen wij ook bespreken met onze directeur. Ik zit ook in een leeftijdscategorie die een risico met zich meebrengt."