Tientallen clubs moeten het eens worden over nieuw onderkomen in Joure

Er liggen nu drie senario's op tafel: sporthal De Stuit, nieuwbouw in het centrum of nieuwbouw bij Swimfun. Op18 februari wordt bekend welke variant de voorkeur heeft.

Eén van de organisaties die dringend behoefte heeft aan een nieuwe locatie is de Nieuwjaarsrevue. De afgelopen jaren zaten ze op verschillende locaties, maar ze willen graag een nieuw, vast onderkomen.

Fokeline Papjes over wat ze nodig hebben: "We hebben een grote repetitieruimte nodig, ruimte voor decorbouwers en kledingruimtes. Verder krijgen we steeds meer eigen kleren in beheer en ook hier is ruimte voor nodig."

Volgens Papjes gaat hun voorkeur uit naar nieuwbouw, maar maakt het ze niet uit of het in het centrum is, of aan de rand van Joure.