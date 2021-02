NOC*NSF verlengt samenwerking met Topsport Noord

De vier andere centra die de topsport- en talentprogramma's van de sportbonden faciliteren, zijn Sportcentrum Papendal, BrabantSport, Topsport Amsterdam en CTO Metropool.

Onder de naam Centrum voor Topsport en Onderwijs, werden in 2009 vier TeamNL centra geaccrediteerd. Later is er nog een bij gekomen. De vijf centra faciliteren op dit moment 77 topsport- en opleidingsprogramma's, waaronder olympische en paralympische sporten.

"Heel blij"

"We zijn heel blij dat we de accreditaties van onze vijf TeamNL-centra hebben kunnen verlengen", zegt Maurits Hendriks, technisch directeur bij NOC*NSF. "Door deze samenwerking met regionale partners streven we continu naar een optimale dagelijkse trainingssetting, waarbij we topsporters en talentvolle sporters alle mogelijkheden bieden om het beste uit zichzelf te halen."