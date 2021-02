IJsclub Opeinde baalt van kapot ijs, maar houdt hoop voor volgende week

"Voor de jongste jeugd is het wel verleidelijk om op zo'n ijsbaan te komen en te spelen," zegt Hylkema. "Dan moet je ook langs de kant en daar gaat het ijs kapot. Wij hebben kinderen van de baan moeten halen de afgelopen dagen. Zondag is het begonnen. Ze maken het kapot en dat is vervelend. Want zo komen we er niet."

Daarom heeft de ijsclub geprobeerd om de kinderen te waarschuwen. "We hebben er over nagedacht: hoe pakken we dit aan? De kinderen zijn vrij, niet op school. Ze zwerven buiten om. Daarom hebben we een bericht op Facebook gezet, om toch wat mensen te bereiken en hen te vragen niet op de ijsbaan te komen."

6-8 centimeter

Hylkema wil graag dat de ijsbaan gered is voor het moment als er wel genoeg ijs ligt. "Er ligt nu misschien twee-drie centimeter. Maar wij hebben deze week ook een paar meisjes van de baan gehaald, dus er ligt toch meer dan je denkt. Maar het is niet vertrouwd. We moeten tussen de 6 en de 8 centimeter ijs hebben om open te kunnen. Dat ligt er nu niet. Maar volgende week wordt het nog spannend."

Coronabeperkingen

Niet alle ijsbanen gaan open, ook als er ijs ligt. Zo maakte IJsbaanvereniging Frieschepalen bekend dat de baan dit jaar gesloten blijft. Het bestuur geeft aan dat de coronamaatregelen moeilijk te handhaven zijn. Dat weet ook Hylkema. "We zitten met veel beperkingen. Maar er ligt een protocol en er zijn afspraken met de gemeente. Als er wat mogelijk is, proberen we het maximale te doen."