Drugsproducent 'van vier miljoen' in Wânswert blijft langer vast

Het lab werd een jaar geleden opgerold. De politie vond toen voor vier miljoen euro aan drugs. De Amsterdammer werd eind oktober opgepakt bij een politie-inval in een drugslab in Lucaswolde, in de provincie Groningen.

De politie heeft DNA-sporen aangetroffen van de Amsterdammer in het lab aan Wanswert. Ze zaten op een gezichtsmasker en op een drinkbeker. Justitie wil de zaak in juni of juli voor de rechter brengen.