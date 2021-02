Droom komt uit voor Michel Vlap: "Daar wil ik voetballen"

RSC Anderlecht haalde Vlap in de zomer van 2019 op bij SC Heerenveen en betaalde zo'n 8 miljoen euro voor de Sneker. Maar Vlap kon de hoge verwachtingen in Brussel niet waarmaken. Het eerste seizoen werd hij met 10 doelpunten nog clubtopscorer, maar dit seizoen speelt hij onder Vincent Kompany opmerkelijk genoeg veel minder. Dat is de reden waarom Vlap aanstuurde op een tijdelijke oplossing. "Ik wil gewoon graag weer voetballen om mezelf verder te ontwikkelen. Ik ben nu op een leeftijd gekomen dat ik gewoon wedstrijden moet spelen."

Over interesse had Vlap geen klagen. "Er was inderdaad veel interesse, ook vanuit Nederland. Maar komend weekend spelen we tegen Werder Bremen en de week erna tegen Bayern München. Dat is toch de droom van elke voetballer."

Michel Vlap is nu de tweede Fries in de geschiedenis in de Bundesliga. De eerste was Drachtster Nico-Jan Hoogma, die van 1998 tot en met 2004 bij HSV voetbalde.

Degradatiestrijd

Bij Bielefeld komt Vlap Mike van der Hoorn tegen en ook Ritsu Doan, die wordt gehuurd van PSV. Bielefeld promoveerde vorig jaar naar het hoogste niveau van Duitsland, maar staat nu 16e. Het wordt nog een flinke uitdaging om niet te degraderen naar de Tweede Bundesliga. De nummer 17 en 18 degraderen rechtstreeks uit de Bundesliga. De nummer 16 moet nog beslissingswedstrijden spelen tegen een club uit de Tweede Bundesliga.