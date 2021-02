Kans op ijs met de dag groter: Fabriek in Joure heeft genoeg schaatsen op de plank

Als de voorspellning uitkomt, heeft Zandstra genoeg schaatsen op de plank. "Ze zijn allemaal al ingepakt, wij moeten er alleen voor zorgen dat ze coronaproof bij de winkels komen", zegt Vlap.

Andere jaren

Tot nu toe is er nog geen groot verschil met andere jaren vlak voor een vorstperiode, maar Vlap denkt dat er wel een verschil merkbaar is als het volgende week echt los gaat. Toch is hij positief. "Voor ons is het gewoon heel belangrijk dat er natuurijs komt en die vooruitzichten zijn heel goed. Vervolgens is het aan de creativiteit van de ondernemer om er voor te zorgen dat die de schaatsen verkoopt".