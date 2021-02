Gemiddeld aantal nieuwe besmettingen, wel meer overlijdens

De meeste nieuwe besmettingen zijn vastgesteld in de gemeente Súdwest-Fryslân (40). Daarna komen Leeuwarden (22) en De Fryske Marren (18). In die laatste gemeente staat ook woonzorgcentrum Suderrige, waar een uitbraak is.

Zes overlijdens

In Fryslân zijn in de afgelopen 24 uren zes overlijdens gemeld als gevolg van het coronavirus. Het gaat om twee inwoners van de gemeente Leeuwarden, twee in Achtkarspelen en een in Súdwest-Fryslân en Noardeast-Fryslân.

Er zijn twee Friezen in het ziekenhuis beland met corona. Dat zijn inwoners van Súdwest-Fryslân en Dantumadiel.

Landelijk

In heel Nederland zijn de afgelopen 24 uren 3.592 coronagevallen vastgesteld. Dat is lager dan het gemiddelde van de afgelopen week, want dat ligt op 4.090.

Britse variant

De Britse variant veroorzaakt nu al twee derde van alle coronabesmettingen in Nederland, vermoedt het RIVM. Het instituut waarschuwt dat "het versoepelen van maatregelen alleen met de grootst mogelijke voorzichtigheid kan".

Het aantal besmettingen per gemeente (zie je de kaart niet goed, klik dan hier):