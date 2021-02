Nog 12 coronabesmettingen na groot testonderzoek in woonzorgcentrum Suderigge

Het totaal aantal besmettingen komt daarmee op 24 bewoners en 16 medewerkers. Een klein aantal bewoners van Suderigge verblijft op de corona-afdeling van verpleeghuis Anna Schotanus in Heerenveen. De andere bewoners worden op dit moment in Suderigge verzorgd en verpleegd. Drie bewoners zijn overleden. De zestien positief geteste medewerkers verblijven op dit moment thuis in quarantaine.

Preventief getest

De besmettingen in Suderigge liepen, ondanks alle extra maatregelen, snel op. Alle bewoners en medewerkers werden daarom preventief getest. Daardoor zijn meerdere besmettingen aan het licht gekomen bij bewoners die geen klachten hadden. "Nu we alle besmettingen in kaart hebben kunnen we nog gerichtere stappen zetten. We hopen de trend zo te onderbreken", zegt John van Arnhem, directeur-bestuurder van Zorggroep Hof en Hiem.

Aanstaande donderdag doet GGD Fryslân nog een groot testonderzoek onder bewoners om de stand van zaken op dat moment te bepalen. Van Arnhem: "Naar aanleiding hiervan gaan we weer in overleg met de GGD om het verdere beleid te bepalen."