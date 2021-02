Ondernemers: 'Hele kleine opening biedt soelaas, maar geen perspectief'

Om zeven uur geeft premier Mark Rutte een persconferentie over de coronamaatregelen. Het lijkt erop dat er volgende week wat versoepeling komt voor niet-essentiële winkels. Die zijn al een poos dicht, maar mensen zouden er straks wel producten mogen bestellen, die ze dan op mogen halen.

Het geeft een beetje lucht, zegt Walstra. "Het biedt iets van soelaas. Je kunt je winkel open hebben, en in contact zijn met je klanten. Maar het is een hele kleine opening. Je gaat hier geen enorme omzet en enorme wintst op halen. Dan moet de winkel echt open kunnen, maar dat lijkt er voorlopig niet van te komen."

Walstra pleit voor een goeie exit0strategie. "We hebben een paar keer een datum gekregen waarop we open zouden kunnen, en we werden elke keer teleurgesteld. We zijn blij met deze opening, maar we hebben behoefte aan perspectief. Als ik met ondernemers spreek, dan zeggen ze dat ze het nog maar even volhouden. Tot april, of mei. Daarna gaat het niet meer."