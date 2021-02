Epke Zonderland traint niet meer in 'eigen' Epke Zonderland-hal: het werd te druk

In de nieuwe hal trainen alleen topsporters. Dat is uniek in Nederland.

'Een prachtige plek'

Volgens turner Epke Zonderland is het een prachtige plek. "De nieuwe hal heeft alles wat een professioneel turner zich kan wensen. Hier kunnen we ons optimaal voorbereiden op de Spelen."

Eerder trainde Zonderland voor TeamNL in zijn 'eigen' Epke Zonderland-hal. Daar trainden niet alleen de nationale toppers, maar ook mensen van de lokale turnvereniging. Nu neemt Zonderland daar afscheid van. Maar de oude hal houdt 'een speciaal plekje', zegt hij.

Vertraging door corona

Directeur Rinse Bleeker fan Sportstad Heerenveen heeft de sleutel in maand later gekregen dan de bedoeling as. Door het coronavirus konden niet alle materialen op tijd geleverd worden, die voor het turnen nodig waren. En de officiële opening laat nog langer op zich wachten.

"Dit willen we op een feestelijke manier vieren", zegt Bleeker. "Helaas kan dat niet, vanwege de coronaregels. Daarom stellen we de opening uit tot het voorjaar. We hopen dat er dan meer mogelijkheden zijn."