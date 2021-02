Piet Paulusma: "Koning winter maakt een grote kans"

"We krijgen een vrij klassieke wintersituatie", vervolgt de weerman. Zaterdagnacht kan het zo'n vier of vijf graden vriezen. Zondag overdag wordt het rond het vriespunt en 's nachts weer -5 of 06.

Begin volgende week voorspelt Paulusma ook volop winterweer met wat sneeuw met in de eerste nachten matige tot strenge vorst. "Hoe lang we dat volhouden, is nog maar de vraag, maar het blijft volgende week wel vrij lang winter."

Wie weet staat er straks echt een Elfstedentocht voor de deur en komt er na het toiletpapier en de desinfecterende gel nu een run op schaatsen.