Waddenvereniging tekent Waddenagenda niet vanwege 'ontbreken duidelijke koers'

De Waddenagenda 2050 beschrijft welke maatregelen de komende jaren nodig zijn om het Waddengebied te beschermen. Daarbij word er gekeken naar de klimaatverandering, de energietransitie en de recreatie op het Wad.

De Waddenvereniging is teleurgesteld over de Agenda omdat die niet de hoofddoelstelling voor het gebied aanpakt: een duurzame bescherming en ontwikkeling van de Waddenzee als natuurgebied en het behoud van het open landschap.

Integraal beleidskader

Demissionair minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft aan de Tweede Kamer toegezegd dat in het Uitvoeringsprogramma, dat aanstaande zomer klaar moet zijn, toch nog heldere besluiten zullen worden genomen. Volgens de Waddenverenging is het beter als dat programma deel uitmaakt van de Agenda, omdat er dan een integraal beleidskader komt voor het Waddengebied.

Minder druk en meer ruimte

Het Waddengebied staat volgens de Waddenvereniging onder hoge druk vanwege onder andere gas- en zoutwinning, scheepvaart, industrie, visserij, recreatie en klimaatverandering. Die druk moet omlaag, zodat de natuur sterker wordt en die de klimaatverandering beter aankan.

Daarnaast moet er meer ruimte komen in het gebied. Die is de afgelopen jaren sterk afgenomen door bijvoorbeeld inpoldering en de aanleg van dijken. Ook het afsnijden van zeearmen zou problematisch zijn, omdat de menging van zout en zoet water belangrijk is voor de natuur en de biodiversiteit. Daar moet volgens de Waddenvereniging meer ruimte voor komen.

De Waddenvereniging wil dat er een gestructureerder aanpak komt en een grondige analyse van de stand van zaken en wat er nu moet gebeuren.